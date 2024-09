"TUKLI SU ME, PUCALI NA MENE I VISILA SAM SA TREĆEG SPRATA" Zadrugarka ogolila dušu o bolnom periodu: Pre nego što su ga ubili...

Nova učesnica "Elite 8", Aleksandra Nikolić, iznela je jezive detalje iz svog života.

Naime, tokom sinoćne emisije zadrugari su pričali o svojim problemima i otkrivali zbog čega se kaju u životu, a na šta su ponosni.

foto: ATAImages

- Ponosna sam što sam postala majka, imala sam jako tešku trudnoću i jedva sam izdržala porođaj. Ona mi je sve na svetu. Ponosna sam i što sam izašla iz sveta kriminala i droge, ne znam ni kako sam izašla. Pobedila sam sebe u svim mogućim porocima, sve sam videla u životu - počela je Aleksandra i dodala:

foto: Printscreen

- Nisam ponosna na to što sam trpela jako fizičko i psihičko nasilje, sigurno snosim te posledice sada. To je verovatno ta moja impulsivnost, Ivan je rekao prvog dana da imam neku traumu. Ne dam više na sebe, tukli su me, pucali na mene i visila sam sa trećeg sprata. Ne znam zašto sam to sebi dozvolila.

Veza sa kriminalcem

- Je l' si se ti našla u toj situaciji ili si sama bila učesnik? - pitala je voditeljka, a potom se Aleksandra dotakla bivšeg partnera kriminalca.

- Živim sama od 16. godine, potrošila sam pola miliona evra i nemam ništa. I dalje sam podstanar. Ušla sam mlada u vezu sa čovekom koji se bavio kriminalom, imao je 13 dela iza sebe, 13 ubistava. Nisam se toga plašila i dobijala sam batine, jer nisam ćutala. Uzeo bi kaiš, skinuo bi me golu i tukao me je, dok se skoro ne onesvestim. Bila sam nezaštićena, nisam nikome govorila to i nisam mogla da odem, jer je to bio neko mnogo moćan. Njega su ubili kad sam imala 23 godine - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen

- Jako sam ga volela, ubedio me je da sam te batine zaslužila. Pitala sam ga zašto to radiš, on je umeo da plače, verovatno je imao neki poremećaj. Bio je stariji 20 godina od mene, ali našli smo se. Nekad čovek ne može da ode, mlad si i bojiš se. Da sam to rekla roditeljima, završilo bi se loše, otac mi je bio policajac. Kad su njega ubili, svi su počeli da pričaju svašta, ali niko mi nikad nije rekao ništa u lice. Govorili su mi da sam se spasila, ali patila sam deset godina za njim. On je meni tri minuta pre smrti poslao poruku "nisam te se nagledao, nisam te se naljubio" i onda su ga ubili. Dugo mi je trebalo da shvatim da ga nema - ispričala je ona.

Dobila dete sa drugom

- Bila sam u vanbračnoj zajednici sa prijateljem sa kojim sam se družila 15 godina, ali kad smo dobili dete, to se promenilo. Otišao je sa drugom ženskom na Ibicu, a meni je govorio da sam debela kao trudnica i da ću crći od raka zbog nervoze. Bio je manipulator, nismo ni u kakvim odnosima. Proganja me šest godina, ne znam ni kako ću da ga se rešim. Čim sam rekla da dolazim ovde, pretio mi je nekim slikama i snimcima, ali briga me. Želim mu sve najbolje, ali on meni ne - rekla je zadrugarka.

Kurir.rs/Blic

