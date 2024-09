IMA DVA VEŠTAČKA KUKA, OPERISAO SE SEDAM PUTA! Poznati pevač prolazio kroz životnu agoniju: Sve vreme sam bio po bolnicama...

Nekadašnji učesnik šoua "Nikad nije kasno" Amer Hadžiahmetović imao je nekoliko operacija kako bi prohodao, a o svom iskustvu rado govori.

Uprkos teškoj sudbini, Amer je ostao pozitivan i nikada nije odustao od borbe o čemu svedoči i njegovo pojavljivanje u šou pre nekoliko godina kada je svojim primerom pokazao koliko je jak.

Prvu operaciju kukova imao je sa samo dve godine, a sve do četrdeset i osme kretanje mu je bilo ograničeno.

foto: Printscreen

- Skoro ceo život sam bio po bolnicama, danas imam dva veštačka kuka i nadam se da mi je to poslednja operacija. Do pre dve, tri godine sam mogao da hodam, ali sam bio ograničen. Imao sam smetnje u razvitku, nosio uloške u cipelama, posle nekih operacija sam ležao po tri, četiri meseca u gipsu, samo sam ležao - priča Amer i dodaje:

- Sedam operacija sam imao do sad. To su dečije bolesti, čitav život sam to vukao do pre dve godine. Znate, život moraš da živiš dok si živ. Nikad nije kasno za novi početak, još ima snage u meni - tvrdi pevač za Grand.

Kao neko ko je mnogo vremena proveo u rehabilitacionim centrima i bolnicama, nije izgubio nadu da će njegovo stanje biti bolje.

1 / 2 Foto: Printscreen

- Nije mi strano ni posvađati se, a ni zaplakati. Ni radovati se ni tugovati, takva mi je krv - rekao je on.

Bonus video:

06:17 STARS EP 383