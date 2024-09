U PODGORICI UPRILIČEN OMAŽ BORI ĐORĐEVIĆU: Đorđević kao roker, pesnik i čarobnjak reči...

Omaž velikom rok muzičaru, pesniku i intelektualcu Borislavu Bori Đorđeviću upriličen je danas u Podgorici, te je to bila prilika da se oda počast i da se priseti stvaralaštva i nasleđa čoveka čiji je rad ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kulturi. O Bori Đorđeviću su govorili: Aleksandar Ćuković, Nele Karajlić, Mijo Perunović i Predrag Uljarević.

“Postoji više razloga zbog kojih danas mi ovde organizujemo Omaž Bori Đorđeviću. On je rok muzičar, ali ništa manje on je i pesnik. Borina strast i ljubav prema muzici i poeziji bila je neizmerna, on je zaista potpuno živeo svaki svoj stih, i svaku svoju notu. Bio je čovek velike duše, čiji su talenat i energija oplemenjivali sve one koji su slušali njegove stihove a naročito one koji su imali sreću da ga poznaju,” kazao je na samom početku Predrag Uljarević.

Uljarević je istakao da je i sam imao veliko zadovoljstvo da poznaje čuvenog Boru Čorbu, te se ovom prilikom osvrnuo na nedavnom gostovanju Đorđevića u Crnoj Gori, kada su zajedno radili na organizaciji koncerta Riblje čorbe u Nikšiću, a u Podgorici upriličili književno veče "To je bilo neko lepše i srećnije vreme" posvećeno Đorđevićevom stvaralaštvu.

“Tokom skorašnjeg druženja pričao mi je o tome kako sprema novi album koji će se zvati “Ljubav i smrt” i jednom prilikom dok smo se negde vozili povezao je telefon na moj muzički uređaj u autu kako bismo ga preslušali, pre toga me pitao da li sam siguran da želim da ga čujem jer je album veoma tužan... Slušao sam te nove pesme i kod nekoliko pesama na novom albumu osetio sam svu dubinu i tugu tih njegovih stihova i muzike,” ispričao je direktor Nove knjige.

Na veliki uticaj koji je Đorđević imao kako na njegov život i kreativno stvaralaštvo, tako i na početke rokenrola u bivšoj državi na današnjem događaju se osvrnu dr Nele Karajlić, frontmen grupe Zabranjeno Pušenje.

“Bora je uspeo kroz svoju muziku koju je predstavio sa grupom Riblja čorba da se na neki način distancira od panka, ali je znao da će biti jako teško opstati na surovom jugoslovenskom rock’n’roll nebu, jer smo mi imali jednu od najjačih scena u svetu. On je uz svoju prkos i inat koji je nosio u sebi, kao i beskompromisnost kojom je pisao pesme uspeo da Riblju čorbu posle prve ploče održi visoko na nebu jugoslovenskog rock’n’roll-a. To je meni bio prvi signal da će taj bend biti dugovečan. U jeku još jačeg udara Novog talasa je izdao drugi album koji je zakucao Riblju čorbu kao bend koji ne samo da će preživeti tu prolaznost trendova, već i kao bend koji će se vrlo brzo priključiti grupi muzičara koji su uzdigli značaj jugoslovenske popularne kulture. Mene kao čoveka koji obožava rock’n’roll, Riblju čorbu i Boru je najviše dirnula pesma Pogledaj dom svoj anđele koja je došla 1985. i kojom je Bora sebi i Ribljoj čorbi omogućio večnost. Ona će trajati onoliko koliko bude trajao jezik na kojem je pisao svoje pesme,” naveo je Karajlić.

Karajlić se ovom prilikom osvrnuo i na lakoću kojom je Đorđević pisao pesme.

“Bora je bio čarobnjak reči, žongler. Ono što je Mesi sa loptom, to je Bora sa našim jezikom,” dodao je muzičar.

Miodrag Mijo Perunović, bokserski šampion i Đorđevićev bliski prijatelj, sa okupljenima je podelio sećanja na njihovo zajedničko druženje i mnogobrojne vrline koje je Bora kao čovek posedovao.

“Bora je bio veliki patriota i nacionalista, ali nikada nije bio šovinista. On nije mrzeo nikoga, on je voleo sve ljude. Bio je širok čovek, pun ljubavi i dobronamernosti. Bio je sušta suprotnost od njegove oštrine i spremnosti da napada sve što ne valja i što je štetno. On je u privatnom životu i odnosu sa ljudima bio dobrica, beskrajno je bio strpljiv sa svojom publikom. Moj dragi Boki je sada verujem i nadam se sa svojim anđelom u Carstvu nebeskom i da nas odozgo gleda i moli se za nas i svoj narod,” naveo je Perunović.

Važnu ulogu u današnjem omažu Bori Đorđeviću imao je i književnik i pisac Aleksandar Ćuković koji je govorio o Đorđevićevoj poeziji.

“Gotovo da ne postoji društvena boljka koju Đorđević nije detektovao i na nju ukazao, bez pretenzije da bude konačan i uspostavi neki sud. Imao je nameru da kod čitaoca probudi svest, tu trezvenost, da ga natera da razmišlja, da ga natera da ostane budan i da budi emocije kod svih nas. Na taj način je pokazao koliko je veliki i koliko je spreman da se transformiše i da dopre do svih nas,” naveo je Ćuković.

