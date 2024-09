"NE IDE MI, JA TO NE BIH RADILA" Vesna Zmijanac šokirana nakon četvrte udaje Kaje, ovo ju je zaprepastilo: Možda joj se posreći

Pevačica Kaja Ostojić dokazala je da nikada ne odustaje od ljubavi, te se pre nekoliko dana udala i to po četvrti put!

Sudbonosno "da" izgovorila je partneru Milošu Čujoviću, kog poznaje već 16 godina.

Kaja je odlučila da obuče crnu venčanicu, a njena starija koleginica Vesna Zmijanac dala je komentar na tu temu.

- Ne znam šta da mislim o crnoj venčanici. Za mene je to nešto novo i ne ide mi. I bela me je nervirala, ali dobro, ako je ona odlučila to je okej. Ja to ne bih radila. Možda joj se sad posreći - rekla je Vesna za jutjub kanal "Pravo lice estrade".

