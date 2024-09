OVO JE ŽENA OLIVERA MANDIĆA! Prelepa plavuša od njega mlađa 22 godine, zaprosio je, nije znao ni ime: Njena braća htela da ga biju

Pevač Oliver Mandić privatni život uspešno čuva daleko od očiju javnosti iako je godinama deo javne scene, te se zbog toga o supruzi Maji Kozlici nikada ne govori, a i veoma retko se pojavljuju zajedno na javnim događajima.

Međutim, ovog puta porodica mandić napravila je presedan, te je na otvaranje novog pozorišta "Odeon" slavni muzičar pojavio sa svojom lepšom polovinom i njihovom naslednicom.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, Oliver je godinama u skladnom braku sa suprugom Majom, koja je i sinoć dokazala da pleni lepotom i blista pored muža, a njihova ljubavna priča mnoge intrigira budući da je pevač od nje stariji 22 godine.

Oni su se upoznali u jednom beogradskom klubu, a na njen izgled se oduševio pa je tako odmah pitao da se uda za njega, ne znajući čak ni njeno ime. Naravno, Maja nije pristala, ali ju je ovaj hrabar gest oduševio, te je pevaču dala šansu.

Ona je tada ispričala da je te večeri srela dva omiljena pevača - Svetlanu Cecu Ražnatović, ali i Olivera Mandića, a tada je imala samo 18 godina.

Razlika u godinama bila je prepreka, ali pevač ipak nije odustajao od nje, sve dok nije uspeo da je osvoji. Oliver i Maja venčali su se 2000. godine, a deset godina kasnije dobili su ćerku Hanu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Upoznali smo se u klubu koji je ranije držao Džej. Došao sam sa ekipom i četiri, pet devojaka. Otišao sam do šanka da kupim cigarete baš kad je ona sa drugaricama ulazila u kafić. Istog trenutka prišao sam joj i upitao je: "Odakle si?" Pogledala me je i kroz smeh odgovorila da je iz Hercegovine. Zamolio sam Džeja da isključi muziku, kleknuo dole i zaprosio je pred petsto ljudi. Dogovorili smo se da se vidimo sutradan, ali ona se, naravno, nije pojavila. Jurio sam je četiri godine i na kraju uspeo da je odvedem kod matičara. Ljubav je čudo. Kraljevi su zbog nje skidali krune s glava, a ne ja kome su samo ljubav i muzika potrebni - izjavio je pevač svojevremeno za "Magazin 52".

- Maja vodi kompaniju i biznis, ona brine o svemu. Ja samo sviram, slušam muziku i jedem najbolju klopu na svetu koju mi, naravno, ona sprema. Verujem da sam jedini muškarac u Beogradu kome žena peče hleb. Pravi ga u električnoj pekari od crnog brašna i raznih žitarica.

foto: Dragana Udovičić

- U početku nije bilo nimalo lako. Tašta nije htela ni da čuje za mene. Zvala me je i preko telefona sasula sijaset uvreda na moj račun, dok su njena braća vrebala priliku da me prebiju. Ali, iako su jedva pristali na naše venčanje, ja sam od Maje tražio da potpiše predbračni ugovor, kao u američkim filmovima. Ona je otišla i sve ispričala mojoj majci, koja joj je nedvosmisleno zapretila: Slušaj, dete moje, ako to uradiš, nemoj više da mi dolaziš. Da sam tvoja majka, ja bih ga premlatila. I, naravno, njena reč bila je presudna - zaključio je tada Mandić.

Bonus video:

00:31 Oliver Mandić i Željko Mitrović u provodu