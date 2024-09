KALIOPI SLUČAJ PRIJAVILA POLICIJI: Pevačicu ovo uznemirilo, morala da reaguje: Ovo je premorbidno, to nisu stvari s kojima se igra

Pevačica Kaliopi Bukle se tokom karijere susretala sa brojnim vestima, ali zbog poslednje, koja se nedavno proširila društvenim mrežama, morala je da se obrati policiji.

Naime, na mrežama se pojavila informacija da je preminula, što je nju šokiralo i zabrinulo. Ona ne može da shvati da neko može takvim morbidnim stvarima da se poigrava sa nečijim životom. Kaliopi je sada, rešila da progovori o svemu.

- Objavili su da sam umrla, da. To više nisu stvari sa kojima čovek može da se igra, to su ozbiljne stvari. Samo se sećam tog jutra kada sam otvorila oči i ugledala tu vest, prvo sam pomislila na svoju mamu. Znam da mama gugla na telefonu sve i prati ono što se dešava kod nas i u svetu. Mislim da je jako nezahvalno da jedna majka pročita da joj je dete umrlo, a da je pritom ono živo, ali mi smo prijavili to u policiji – rekla je Kaliopi za Grand u pauzama snimanja emisije "Nikad nije kasno" i dodala:

-Čeka se još moj povratak sa puta pa ćemo to malo studioznije razmotriti jer neću da prepustim ovaj slučaj tek tako.

Ovakve stvari dogodile su se mnogim njenim kolegama, koji su takođe slučaj prijavile policiji, a Kaliopi kaže da se ona prvi put našla u ovakvoj situaciji.

-Nije mi se do sada događalo ovako nešto, ali je bilo internet objava drugog tipa. Mislim da policija treba da se pozabavi ovakvim stvarima malo studioznije, jer živimo u vremenu u kojem su društvene mreže jako aktivne. Internet vlada svetom tako da ne može svakome da bude dostupno da radi šta hoće. Imala sam situacije kada je moje ime bilo zloupotrebljavano u raznim pričama za neke reklamne kampanje, ali ovo sada bilo je premorbidno. Čovek prosto kaže kada čuje sve neke nebuloze da pusti to, ali ovo je nešto čime se sistem mora pozabaviti svugde, ne samo u Makedoniji. Smatram da mora da se zna dokle ide ljudska etika, moral i sve ono što mi nazivamo ljudskost. A ovo apsolutno nije uopšte ljudski – rekla je ona i dodala:

-Na kraju ću samo reći da za mene nikada nisu postojali dobri ili loši ljudi, nikada ih nisam tako kvalifikovala, ali postoje ljudi i neljudi.

