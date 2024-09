ČITAV BALKAN JOŠ UVEK TUGUJE ZA BOROM ČORBOM: Pokojni muzičar dobio mural u Doboju (FOTO)

Srbija i region su i dalje u žalosti zbog gubitka Bore Đorđevića, frontmena Riblje Čorbe, koji je nedavno preminuo.

Njegova smrt ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i u srcima mnogih fanova, a u prilog tome svedoči i mural koji je osvanuo u Doboju.

Mural je posvećen Bori Đorđeviću, a umetnici su se trudili da sve izgleda na najvišem mogućem nivou jer je ipak reč o jednoj, sada već, legendi.

1 / 2 Foto: DB Art

Podsećamo, Bora Đorđević, kao frontmen "Riblje Čorbe", postao je simbol rokenrol pobune, autentičnosti i neustrašivosti. Za svoj legendarni bend napisao je skoro sve pesme, ali malo ljudi zna da upravo on stoji iza nekih prelepih narodnih numera.

Kako je istakao, u početku mu je bilo "truba da potpisuje narodnjake", ali je posle shvatio da su to zaista kvalitetne pesme koje već decenijama traju.

- U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu… Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola... - rekao je Bora.

Bonus video:

00:42 Bora Čorba sahranjen uz pesmu Pogledaj dom svoj, anđele