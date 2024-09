"BAKA ME JE KRILA ISPOD KREVETA, PUCALI SU MNOGO, PAMTIM DIVNINO KUVANJE" Potresna ispovest Jelene Karleuše koja će vas rasplakati

Diva estradne scene Jelena Karleuša razvela se danas nakon 16 godina braka koje je provela u zajednici sa Duškom Tošićem sa kojim ima dve ćerke.

Jelena se potom oglasila na Instagramu vidno tužna i uznemirena, te je iskrenim rečima podelila svoje emocije sa celim svetom.

Ona je navela da je i ovog jutra bila sama, kao što je to, kako sama kaže, često bio slučaj u sada već prošlom braku. Takođe, ona je rekla da više ne želi nikakav kontakt sa "prošlim životom" osim ukoliko ne bude reč o pitanju života i smrti.

Ipak, malo ko zna da u Jeleninom životu nije uvek sve bilo tako glamurozno, bajno i sjajno, te vas u nastavku prisećamo jedne njene ispovesti.

Ona je jednom prilikom govorila kako se seća prazničnih dana, te šta je radila i gde je bila kada bi otkucala ponoć svakog 31.decembra.

"Ono što pamtim najviše je Divnino kuvanje i miris iz kuhinje. Ona je kuvala najbolje na svetu. I to ne kažem samo zato što je ona moja mama, već zaista nikad pre, a ni posle nisam probala tako dobra jela kao što je ona spremala. Ona je bila veoma posvećena svom poslu, često je radila za Novu godinu, vodila program… Tako da sam ja najviše vremena provodila sa bakom, koja me je krila u ponoć ispod kreveta jer se plašila da će zalutali metak da me pogodi… Na čuvenoj Fontani su pucali neverovatno mnogo, devedesetih."

