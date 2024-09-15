Voditeljka Sanja Marinković na izmaku 2020. godine suočila se sa strašnim gubitkom.

Nakon samo osam nedelja borbe sa opakom bolešću Sanjin otac, za koga je bila izuzetno vezana, je preminuo.

Odlazak životne podrške ostavio je veliku prazninu u srcu poznate voditeljke, te ističe da joj je svakog dana samo gore.

Foto: Printscreen YouTube

- Postoje rano koje nikad neće da zarastu, kada mi je krajem godine preminuo tata. To mesto niko nikad neće popuniti u mom srcu. Zaista mi je uvek teško da pričam o tome, jer to desilo zaista iznenada, bukvalno preko noći. Trenutak kada sam čula dijagnozu pala sam u nesvest, ali bila sam dovoljno pribrana da mu ne saopštim da mu je ostalo samo dva meseca - ispričala je Sanja u emisiji "Premijera- vikend specijal" i otkrila kako je ocu pokušala da pomogne na sve moguće načine da mu pomogne da se izleči.

- Otišao je, a nije ni znao od čega je bolestan. Sve sam mu rekla, moj tata je uvek bio tu za mog brata i mene, za šta god da mi je trebalo, uvek je tu bio tata. Ne postoji klinika kojoj nismo pisali, pare nisu bile problem, ali nažalost, leka nije bilo - otkrila je Marinkovićeva kojoj otac nedostaje svakog dana.

