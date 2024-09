Ubrzo potom se oglasio i Duško, koji je istakao da bi voleo da nekad njegova bivša supruga i on mogu, ipak, da budu u prijateljskim odnosima. A kako je sve počelo?

Naime, kako je od Jelene Duško mlađi sedam godina, on je jednom prilikom priznao da je gotovo odmalena voleo da sluša njene pesme, a na ovoj izjavi pevačica mu je zamerila tada, prilikom zajedničkog gostovanja u emisiji "Amidži šou".

- Naknadno sam saznala da je kao klinac celu sobu izlepio mojim posterima i da sam ja bila njegova životna želja. To je jedna lepa priča, to su mi ispričali njegovi saigrači. Bila je javna tajna da Duško voli mene i drži moje slike po zidovima. Isterao je svoje - poručila je JK jednom prilikom.

On je bio jako uporan. Prvo sam “zgrešila” s njim, a onda sam na Guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: “Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda" - pričala je pevačica, a svaki trenutak koristila je da ga pohvali.