Sve što je lepo kratko traje, ne kažu za džabe mudri ljudi. Tako i ovo naše lepo vreme i leto prođe i sad nam dolaze tmurni jesenji dani, ali važno je da nam tračevi sijaju punim sjajem. Ove nedelje čista ekskluziva. Da nisam videla svojim očima , pitanje da li bih u to poverovala, ali to što vam pišem je pouzdano i potvrđeno. Jedna voditeljka, zvaćemo je Pčelica, godinama je u šemi sa oženjenim biznismenom. Nju, naravno, nećete videti nigde s njim u Srbiji, ali ja sam imala tu sreću da naletim na njih na letu za Nemačku.

Pčelica je prva došla na aerodrom, sama se čekirala, isto tako prošla pasošku kontrolu i došla do gejta. Kako to biva, sama je sela na stolicu pored prozora i taman kad sam krenula da joj se javim, markantni gospodin joj prilazi i dodirne po ruci. Gle, gle, čuda, tu je i njen čarobni osmeh od uva do uva i ja sam se povukla sa strane da ne smetam, a sve da posmatram. Trudili su se oni da budu kao neki prijatelji, poznanici, da tako deluju, ali možda mogu da prevare stujardese i pilota, ali mene ne. Jasno je kao dan da su se zajedno negde zaputili. Nije ni važno gde idu, koliko je važno to da je voditeljka otkrivena.