- Verujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to do sada nisam doživela, nikakav susret koji bi mene promenio, znala bih da je to taj. Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživeti. Ja se tome radujem, pa makar i sa sedamdeset - govorila je za domaće medije, svojevremeno Nina.