- Biti drugačiji, biti svoj, nositi tu "ludost" sa ponosom - to je ono što me definiše. Ja sam neko ko nikada nije bio deo šablona i nikada neće biti. Zbog toga sam opstala na sceni 30 godina, jer se nisam menjala prema tuđim očekivanjima, već sam uvek bila svoja - rekla je Jelena, naglašavajući važnost autentičnosti.

Ludost u ljubavi

- Rekla sam to nedavno, lud mora da stoji pored mene. Da sedi pored mene i ispred mene. Tek tada ću reći pojavio se. Jer sve dok je neko u mojoj senci, ima neki problem, sve dok sam ja "luda", neću pominjati partnera. To je bio i problem negde sa mnom i sa Duškom gde on nikada nije stao ispred mene.

Glasovna poruka Baki Prasetu

Jelena Karleuša nedavno je dobila zanimljivu glasovnu poruku od Bake Praseta u kojoj ju je on pozvao da porazgovaraju kod njega u stanu na lajvu o raznim temama. Ubrzo je usledio Karleušin šok odgovor, kada mu je poručila da je dugo čekala taj poziv, ali da posle mora "da ga j..e", jer tako to ide kod "starijih teta".

- Zašto ljudi misle da je to bila veštačka inteligencija? To sam bila ja i bila je šala. Nadam se da niko nije ozbiljno shvatio. Mada starije tete ipak treba tako da se odnose prema mlađim nevaljalim momcima koji tako vole da budu hrabri u svom nastupu. Dakle, teta je njega sad tako, a jednom kada neko bude tetu tako, to će biti pravi muškarac - rekla je pevačica.