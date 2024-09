- Dete mi kasni u govoru! Sada idemo kod logopeda. On je navikao, kao i sva muška deca ''on okom, mama skokom'', ali narvno nije samo to u pitanju. Konkretne promene sam videla sa nepune dve godine kada je Vasilije prestao da me zove. Odlučila sam da se vratim u Beograd i potražim pomoć naših stručnjaka. To je velika muka, velika borba... - rekla je Goga i dodala: