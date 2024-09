Već godinama unazad mnogobrojne su pevačice i pevači koji nisu želeli da pevaju na privatnim veseljima jer im je to bilo ispod časti. Međutim, kako je mnogo klubova u proteklom periodu zatvoreno, a preostali što rade nemaju nameru više da plaćaju pevačima one honorare koje su ti pevači nekada dobijali, muzičari nemaju izbora i oni sada pokušavaju da se ogrebu za koju svirku na nekoj svadbi i na nekom privatnom veselju.

- Klubova ima manje, i oni koji rade tamo, ne mogu da zarade neke honorare. Sve se svodi na to da bendovi rade zbog neke reference i to je to. Kao i u svakom poslu, i u ovom postoji zakon ponude i tražnje. Dakle, za skupe pevače i bendove u klubovima ima sve manje mesta, pa oni pokušavaju da pevaju na svadbama. Uglavnom da budu gosti na na svadbama i da otpevaju blok pesama od po dva sata i to je to, ali svi vidimo da pevačice i pevači, koji su ranije odbijali svadbe i veselja, sada rado prihvataju da pevaju na privatnim proslavama. Čak i neke velike zvezde - rekao je za Kurir muzičar iz "Republika benda" Veljko Zeković.