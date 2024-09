Njegovo pljuvanje u usta publici tokom nastupa zasmetalo je jednom stomatologu, koji je iz svoje ordinacije posavetovao sve one koji su išli da slušaju Desingericu da se hitno jave svojim zubarima.

- Da li ste znali da on može da vam prenese karijes? Karijes je zarazno oboljenje, jer se bakterije koje ga stvaraju vrlo lako prenose pljuvačkom. Zato, ukoliko ste nedavno bili na nastupu popularnog Desingerice, vreme je da posetite svog stomatologa - naveo je ovaj doktor na Tiktok profilu.

Desingerica je za medije jednom prilikom istakao da ne radi ništa loše i da je to sve za njega samo posao.

- Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer meni je sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - rekao nam je Desingerica.