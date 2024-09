„Kad je saznao da ja znam, došao je da me ubeđuje kako su to samo priče. 'Pali', rekao sam mu i pljunuo ga. Ja izlečio njegovu ženu, a on moju razboleo. Bivša mu je sve uzela, on je dobio Natašu s mojim novcem. Ali pare se potroše“, naveo je folk pevač.