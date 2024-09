S obzirom na to da je majka sina, voditeljka je dala svoje mišljenje o ovom pitanju koje poslednjih dana izaziva brojne rasprave u javnosti.

- Ja sam za to da se uvede vojni rok. Mislim da neke stvari moraju da se vrate na svoje mesto. Ja sam prva ta koja će negde na proslavi pevati rodoljubive pesme, ponosna sam što sam Srpkinja, ali danas-sutra ćemo imati muškarce koji ne umeju da rukuju oružjem ili da brane svoju zemlju. Mislim da je vraćanje vojnog roka dobro za taj duh pripadnosti sopstevemom radu. Nije dovoljno znati rodoljubive pesme, da se u kafani dižu ruke i penje po stolicama, a kada bude kriza i, ne daj Bože, dođe do toga da treba zemlja da se brani, onda nema nikog na "braniku" otadžbine. Mislim da je vojni rok važan za dizanje nacionalne svesti - ističe voditeljka.

- Pa, mislim, to se nikad ne zna... Kako Bog zapoveda! Ja sam radila i kad sam bila u drugom stanju, ali to je bilo davno. Anđelu sam rodila pre skoro 18 godina, Ognjen će sada napuniti 15... Ne znam! Videćemo, obavestiću vas ukoliko do toga dođe - istakla je Jakovljevićeva za Kurir.