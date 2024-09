- Aleksandra i Dejan su non-stop bili zajedno, svi su bili ubeđeni da će njih dvoje zajedno ostariti. Međutim, posle dve godine Dejan je iznenada saopštio ostalim članovima orkestra da je Aleksandra rešila da napusti i njega i posao, a razloge nikad nikome nije rekao. Pokušala sam od nje da saznam šta se desilo i zbog čega je ostavila prvog supruga, ali to je za nju tema koja ne sme da se pominje. Pravi se kao da se to nikad nije desilo, iako dosta ljudi zna da je bila u braku s Džonijem - dodao je on.