- Jedna moja komšinica, kasnije mi je to ispričala, videla je mog Dražena baš tog nesrećnog četvrtka, kad je pošao u Mostar. Sva deca, koja su bila tu napolju, kao i obično, pošla su za njim, niz stepenice, prema ulici. On je stao, svakoga od njih pomilovao po kosici, i svakom od njih nešto rekao. Kao da se s njima zauvek opraštao. Baš su ga voleli. Znao im je deliti bombone, kolače... Često je znao izaći i pričati s njima, šaliti se: "Đe si ti, jarane, a?" Oni bi se sjatili oko njega, pa ih se posle nije mogao otresti. Pratili bi ga do vrata... Kako sam ja, kao i svaka majka, svaki put znala brinuti kad krene na put, Dražen je uvek dogovarao prevoz od kuće. Ako mu ne bi nešto odgovaralo, jednostavno to ne bi ni prihvatio. Ja sam ga baš tada, uoči tog njihovog kobnog putovanja, pitala kakva su to kola kojima ide?! Umirio me je rečima: "Zlajin fića ne valja, ali se ti ništa ne brini; ja i ne idem Zlajinim fićom, idem sa Žerom, golfom. Golf je nov, a Žera je dobar šofer." A kako se dogodilo da se i on našao u Zlajinom fići, ja stvarno ne znam. Moj Dražen je bio čak i jako visok: Ne znam, zaista, kako se uopšte i smestio u fiću... - govorila je Draženova majka.