- To nikad nije kasno je priča za malo decu. Nekad je vrlo kasno, jer svako ima neki svoj prag tolerancije. Ja sam jako tolerantna, mogu mnogo da izdržim. Ja sam i ovde gde jesam, ne zato što sam najtalentovanija, najbolja, najlepša i najbolje radim svoj posao, nego zato što mogu mnogo da izdržim. Ali sve ima svoj limit i svoju granicu. Pa i kad je reč o muško-ženskim odnosima, ne bi došlo do ovog. Prvo, trajalo je zbog mene. Sve u životu traje samo isključivo zbog mene i inače zbog žena. Nikada zbog muškarca. Jer žene su te koje guraju do same granice, ali postoji granica. Zašto bi ostali u dobrim odnosima kada se ubije sve ono što je činilo jedan brak? Pa čak ni deca ne treba da budu izgovor. Mislim, meni svi govore da to treba tako, da je to mudro i tako dalje, ali trebalo je onda svih ovih godina. Mama nije trebala da plače, nije trebalo da bude nesrećna, nije trebalo mnoge stvari da se dese unutar porodice, unutar četiri zida. Ali opet, sa druge strane, ja kao javna ličnost sam se trudila da pokažem lepšu stranu mog života, braka, partnera i tako dalje. Da ulepšavam to maksimalno, zato što je moj posao da pričam bajke, a ne da govorim istinu. Ja sam odlučila i ja sam ga birala, ali isto tako imam i svoje razloge da kažem ja sam takva. Mislim da su vodolije takve, jednom kada preseku to je to. To kada pukne to pukne.