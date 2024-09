Popularni bend " Rogati " navikao je publiku na originalnu muziku, a tradiciju nastavljaju i sa nedavno objavljenom pesmom "Radiš me".

- Pesma "Radiš me" nastala je spontano za vreme restrikcije električne energije izazvane nevremenom u jednom malom, ali lepom mestu na obali Dunava zvanom Čerević. Upravo zbog tog ambijenta i situacije inspiracija se nametnula tako da kompozicija ima tzv. vojvođanski prizvuk. Bar je mene tako "radila". Kako je sada letnja sezona pri kraju, želja nam je bila da se pesma zavrti i uđe u uho slušalaca do jeseni, kada bismo uradili spot i snimili još par numera u sličnom fazonu i na taj način zaokružili prvi album u režiji benda "Rogati". Nadamo se da će se to našoj staroj publici dopasti, i da će privući i neke nove slušaoce. U želji da vas radimo na dobro, viđamo se i slušamo se u narednim mesecima - rekao je Branko Koprivica u ime "Rogatih".