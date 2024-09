- Sa Džejem i Sinanom sam bio u najboljim odnosima. Kad je trebalo da mu dam jednu pesmu tada je preminuo. Kad god smo pili i uživali, druženja su bila neverovatna. To i danas pamtim. Mnogo pevača mene imitira po Beču i Nemačkoj. Ne može to tako. Jedan je Šaban Bajramović, Što se Džeja tiče, nismo mogli da utičemo na to da povede računa o svom zdravlju. On je kralj, čovek je bio boem i nikoga nije zarezivao ni tri posto. Neću sad da sedim i da pričam šta je radio! Nisam ni ja slušao doktore dok mi se nešto nije desilo, neću ni da pričam šta - rekao je tada Bajramović, pa je do detalja opisao kako je tezgario sa Džejem po Beču: