Pevač nije medijski ekponiran, ali bez njega romsko slavlje ne može da prođe. Nedavno je bio kod Ognjena Amidžića u emisiji, te je postao pravi hit na mrežama. On je nedavno i komentarisao zaradu i ponašanje pevača na nastupima, a sada se pojavio snimak gde pevač Emir Habibović koji poznaje Đovanija sa zajedničkih nastupa, zajedno sa još jednim pevačem Nikolom Ajdinovićem priča o njemu. Oni su izneli optužbe na račun starijeg kolege i istakli da s njim veselja više ne žele da rade.

- Ispaljeni smo, čovek je uzeo svu kaparu, uzeo je sve živo i radi se o Đovaniju Bajramoviću. Veoma mi je žao što pominjem to ime, i uopšte mi je poniženje da pominjem to ime. Ali, moram da naglasim ko god me bude zvao preko Đovanija, ja sigurno neću doći, nemojte da pričate uopšte sa mnom.