Da li je ovo tvoja prva uloga u spotu?

Kakva je bila atmosfera na snimanju i kako si se snašla?

- Divno sam se provela zato što sam radila sa kolegom s kojim sam već imala prilike da sarađujem u dva projekta, pa mi je bio poznat način na koji on radi. On je već imao viziju i jasnu sliku kako sve treba da izgleda, a kada radite s nekim ko zna šta radi onda problemi ne postoje jer dobijete dobre indikacije, a vaše je samo da to sprovedete u delo. S druge strane, tu su bili i statisti koji žive na Kosovu i Metogiji koji su se sjajno snašli jer su želeli da ostave deo svoje duše i srca u ovom ostvarenju i kada neko priđe sa takvom energijom i željom, kvalitet i uspeh su sigurni.