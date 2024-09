- Ja imam drugi problem sa novijim generacijama, a to je nepoštovanje drugih. Nekultura, razvrat i psovke. Droga... Ali ima dosta ljudi koji se izdvajaju po kulturi i kvalitetu - napisala je Seka.

Povodom ovih Sekinih komentara pokušali smo da kontaktiramo sa Vojažem koji se nije javljao niti odgovarao na naše poruke, ni njihov menadžer nam nije odgovorio na poziv. Zvali smo i Desingericu, koji se nalazi u Turskoj. On se nije javio, a do njega nije došla ni njegova menadžerka. Pokušali smo da dobijemo i Seksijev komentar, ali se ni on nije oglasio.