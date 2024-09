- O svemu ja razmišljam. Bolje na vreme razmišljati nego se kasnije kajati. Čeda vrlo često okrene moj broj kaže "gde si brate, šta radiš". Sada se uselio u neku zgradu i hoću da ga posetim jer me je zvao. Kupiću mu nešto od suđa za useljenje. Ali sam ću otići, jer sa njom ni slučajno. On bi došao do nje i rekao snajka dođi da vidiš ovu sobu, ti sedi Ero popij kafu. To ne dolazi u obzir.