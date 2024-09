- Snimila sam pre dve godine jednu pesmu "Doćiće i tvoje vreme". Svako od nas ima svoj put u životu i svako ima svoj momenat kada će da ispliva njegov trud, rad i borba i da ispliva sve ono što radi i u ćemu želi da uspem, tako da mislim da je, 'ajde da kažem, došlo vreme da se predstavim u jednom novom izdanju i da svojoj publici predstavim ono što očekuju od mene. S obzirom na to da sam se puno puta povlačila, pa se vratim, tako da mislim da je sada vreme da svojoj publici mogu da dam 100% sebe. Nekako, bilo je dosta, dosta nekih životnih situacija u životu koje su me ometale da se fokusiram na svoju karijeru, a u tome svemu naravno i obrazovanje, škola ... Uvek sam htela da završim fakultet uporedo sa svim onim što sam u muzici radila. Svih ovih godina sam prisutna na terenu, ali nije me bilo u ovom smislu da snimam nove pesme i da nekako prezentujem i pravim svoj identitet u muzici - rekla je ona pa se osvrnula na školovanje:

- Zaista sam imala jako lep odnos sa gospodinom Sašom Popovićem, još od početka, od 2015. godine kada sam se prvi put prijavila za Zvezde Granda. Nekako, zaista sam imala tu njegovu podršku s obzirom na to da sam tada pevala sevdah i da je to bilo za mnoge čudno, jer je nekako bila velika promena za publiku. Znam da je on zaista davao svoj maksimum da me podrži i da je bio uz mene. Isto tako znam da mu je bilo jako žao što sam napustila takmičenje, ali ja sam prvo njega nazvala i rekla sam mu svoje razloge i situaciju kako stoji. Gospodin Saša je sve od početka znao, bilo mu je naravno žao i pokušao je da nekako razmislim o tome. Nije me ubeđivao na način da odustanem od te svoje odluke, nego sam osetila da je zaista hteo da ostanem u tom takmičenju, ali eto to je tako bilo u tom momentu - ispričala je ona.