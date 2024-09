- Drago mi je da supruga nikada nije želela da bude zvezda preko druge zvezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to oseti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuva, kao i urmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može meriti sa onim iz Istanbula - rekao je Dragan Stojković svojevremeno.