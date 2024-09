Rijaliti učesnik Giba Vasić promenio je pol i sada je Ana Nikolić . On je u rijaliti ušao sa svojim dečkom , a sada je otkrio detalje operacije promene pola.

- To je bilo sedmog decembra 2018. ili 2019. godine. Mediji su to saznali pre 2-3 godine, kad se moja sestra udala. To je bilo u Beogradu, platili smo sami operacije. Dobro se unovčio rijaliti - rekla je Nikolićeva.