- Sada prolazimo kroz pubertet, deca moraju da se školuju, da izrastu u dobre ljude. Želim da se okrenem jednog dana da kažem da su mi deca dobra i poštena i dam dobar posao uradila. To mi je najvažnije, Ne mogu da kažem ni vratiću se, niti da neću. Izdaću možda pesmu, dve, ali na onaj načine ne. Ne verujem da bih mogla sada da podnesem sav taj pritisak i jurnjavu. Pesma jeste moj život i muzika, ali ne na taj način. Nisam luda za svetlima, za arenama, koncertima, kamerama, nisam luda za tim da budem velika zvezda. Stala sam kada sam mogla da gradim, da tada nisam stala to bi sigurno bio moj put. Prošle su godine i sada sebe ne vidim na taj način. Ne želim ništa na silu. Ja imam kod kuće nekoga ko mi je važniji i od para, i od muzike, i od slave. Mnogi ljudi izgube sebe ili decu zbog slave. Ja sam shvatila šta želim. Mir i sreću sam našla sa decom i čovekom koga volim - rekla je Anica i dodala:

- Živela sam taj skupi život, ali to me više ne zanima. Anica Milenković je danas srećna žena koja ima dvoje dece, dovoljno prijatelja koje volim i koji me vole. Anica je neko ko je možda mogla da napravi nešto više ali nije i nije joj žao. Anica je izašla iz svega i sada joj prija ono što danas jeste. Mogu da radim sve, ne zavisim od pevanja, ne silujem stvari, živim život koji volim. Ne treba mi puno, ni novac, ni sjaj, samo mi treba da su oni koje volim živi i zdravi. Sve prođe u životu... Možda ću nekada izdati po neku pesmu zbog ljudi koji me vole, ali da se vratim kao nekada, ne. Možda kada "Lančić" napuni 50 godina napravim koncert u Sava Centru. Bila bih srećna kada bi me bar nekolicina ljudi saslušala. Ne mogu da promenim svet niti želim. Mediji treba da služe da poprave stvari, da budemo jedni drugima tu, da pomažemo jednim drugima. Znam kako sve funkcioniše, ali može sve biti drugačije. Toliko ima pametnih ljudi, mladih talenata, da se o tome priča i piše. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam popila svu pamet svima, ali mnogi ne slušaju zato i ne shvataju. Kao ljudi radimo samo loše, ali hajde da uradimo nešto dobro za promenu...