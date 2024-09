- Moj otac, on nije znao da pruži ljubav, ali bila je masa takvih roditelja u to vreme kad sam ja bila mala. On je bio surovo grub, ali neke osnovne postulate nam je postavio. Bio je vizionar, on nije imao ni četiri razreda osnovne škole. Govorio nam je da mi treba da budemo školovani i da otvaramo sebi vidike, da nam horizonti budu što dalji. Mi smo mu zahvalni na tome. Završila sam srednju turističku školu i počela da studiram turizam i ugostiteljstvo, ali nikada ga nisam završila - priča pevačica.

- On, pošto je bio jedinac, od ljubomore baš zato što su njegovi roditelji bili dobri prema meni, svaki dan me je tukao. On je bi mlađi on mene, ja sam imala 15 godina, a on desetak. Svaki dan me udarao, šutirao, vređao... Ja sam to trpela neko vreme, bila sam mršava i sitna i jednom sam ga tako udarila pesnicom da je on vrištao... Jednim udarcem sam mu pokazala da ne može više tako. Odmah je počeo da se žali i da priča kako sam ga udarala i da ja njega bijem, a ja sam uvek ćutala, nikada se nisam požalila na njega. Oni ljudi su skapirali o čemu se radi, ali su mi ipak rekli: „Goco, sine, mi imamo samo njega, a ti se, dete, snađi i i idi negde...“ Naravno da sam odmah otišla - zaključila je.