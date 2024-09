- Znaš ono kad mama žali sina, pa mu završi da bude u biblioteci, a posle se hvali da je odslužio vojni rok. Kakva je to vojska?! To nije vojnik, to je bibliotekar, koga ona laže?! Prema tome, možda ću i ja da odem u vojsku, u smislu ovog ženskog vodnog reda ili kako god se već to zove - poručila je Jovana.