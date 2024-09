- Radinom dečku je zasmetalo to što je ona u emisiji bila prebliskla sa Desingericom, što ga je sve vreme branila i potencirala na duetskoj pesmi za koju joj je obećao da će da snime. U jednom momentu ju je reper ugrizao, ali se ona na to samo nasmejala. Radin dečko nije ljubomoran tip, ali smatra da joj to ne priliči i da je ona ipak neki nivo, te da ne treba javno da ga moli da snime pesmu - priča izvor za Svet i dalje otkriva: