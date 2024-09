Često te porede sa Nikolom Rokvićem kako vizuelno, tako i pevački.

- To mi je velika čast. On je momak za svaku pohvali. Svaka mu čast u svakom smilu te reči. Ispričaću vam jednu anegdotu. Sreli smo se na jednom događaju i on me je oslovio sa bratom. Verujte mi da sam osetio kao da sam deo njegove prave porodice