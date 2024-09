- Mnogo toga bih promenila da mogu, ali nažalost ne može... Mislim i na neke izbore pesama, ponašanje. Prihvatala sam često tuđa mišljenja, slušala sam i radila nešto što svi rade, a to me je u neku ruku koštalo. Primer je duplerica za Skandal. Tada nisam imala decu i nisam tako razmišljala, danas kada pomislim na to, znam da mi to nije trebalo - govorila je Anica i dodala:

- Sklona sam gojenju i ko uživa u hrani. Sve vreme su mi govorili da moram da oslabim i to me je vuklo, bilo mi je preko glave da budem debeljuca. U to vreme se pojavila Tina Ivanović, a ja sam uvek bila slatka i simpatična zbog "Lančića". Onda sam presekla i htela da se približim svemu tome, a zapravo nisam morala. Svi smo mi različiti i ne moramo da budemo isti. Pesma jeste dobra, ali se više gledala nego slušala. Jednom prilikom mi je Žika Jakšić rekao da odslušam svoju baladu, ali da isključim ton. Pevam tužnu pesmu, a oči mi se smeju. Ljudi su me navikli kroz vrcave pesme, vesele, to što bih ja nešto drugo htela da pevam, to je nešto drugo. Nekako sam prirodno takva, slatka, vesela, kao takvu su me ljudi prihvatili. Ne možete vi preko noći sve da promenite, pokušala sam par puta ali jednostavno nije išlo.