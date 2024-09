- Uvek sam bila ćerka gazde i znam da poštujem novac. Neće novac svakog, bira u čije ruke ide i voli ljude koji ga poštuju, ali koji ne zavise od njega. To je filozofija koju me je moj otac naučio, kojeg su uvek htele pare. Uvek je govorio da novac ne sme da mi uzme dušu, da poštujem svaki dinar, da bi me pare volele. Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me uvek volele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvek govorio da su uvek imali para dok sam živela kod njih, a kad sam otišla gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sad sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer vreme u kući je izgubljen novac. Ja sam biznis-žena i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću jer za to ću platiti ženu 600-700 dinara, jeftinije mi je tako - priznaje Jeremićka.

- Nije mi to cilj, već sam bila udata. Udaja nije prioritet, do sada sam mogla pet puta da se udam, i to dobro. Muškarce ne smaram i ne slamam udajama, to me ne interesuje, bitno je da mi s njim bude dobro. Važna mi je lojalnost, ja sam žena koja ume da voli, to je razlika između mene i drugih žena koje su ljubomorne na mene jer me muškarci vole. One su egoistične, gledaju sebe, misle da su alfa ženke kad se suprotstavljaju muškarcu, to je čista glupost. Alfa ženka je Jovana Jeremić koja ima sve svoje, koja je bogata uspešna i slavna - rekla je Jovana.