„Pozitivna sam, vesela i alkohol mi nije potreban, moram da budem čvrsta na tlu da bih bila svoja. Što se tiče pijanih gostiju, balansiram, pravim prijateljstvu komunikaciju jer čim im daš malo flerta to može da bude debakl. Bila sam ranije stidljiva, dešavale su se i tuče, ja bukvalno 10 sekundi unapred znam šta će se desiti. Jednom je bila masovna tuča, a ja na bini, krenule su flaše i čaše, poseklo me je sve to – rana ko rana, ali doživela sam traumu i bila sam anksiozna tada jer sam se plašila da će se to ponovo desiti.“