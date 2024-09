-Sećam se momenata kada nisam imao dinara u džepu i živim sa 2.000 hiljade tri nedelje da bih mogao da izguram projekat i sve to. Sada sam prvi put rekao to javno i nije me stid toga, jer se moj rad i te kako vidi. Najviše me nervira kada me ljudi sretnu i prvo pitanje je „Koji auto voziš?" Iskreno, ja automobilima uopšte ne dajem na značaju. Da sam hteo do sada mogao sam da kupim poršea, ali je moj cilj bio da ulažem u karijeru. Prošao sam težim putem iz razloga što sam morao možda da dajem više novca dok ne steknem ta nova poznanstva kada je malo lakše -ispričao je Igor.