- Ona se njemu dopala i on je nju ispratio do kuće. I sad opet kao ono na filmu. Njih dvoje tu stoje ispred vrata, ona ima cimerku i govori mu: Pa ne možeš da uđeš, kako ona već to izgovra. To posle podne su samo pričali i kao lepo razgovarali, ali posle dva dana on se uselio kod nje i nakon toga, tek posle nekog vremena su se uzeli. To je bila otprilike svadba nalik venčanju Dragana Nikolića i Milene Dravić, skromno u krugu prijatelja i kumova. Olga nikad nije volela venčanja, to je isto rekla, nije je to nikada privlačilo.