- Mislim da je to samo pesma - odgovorio je Kleut, a Olivija se zapitala kako je Gajić uopšte siguran da je Brena tu pesmu posvetila svom mužu.

- Meni su oni jedini par koji izgleda zaljubljeno. Oni se međusobno zovu "mama" i "tata". To je danas jako retko - istakla je Milica. Spomenuti su i brakovi glumaca Milene Dravić i Dragana Nikolića, koji su do poslednjih dana života ostali zajedno, kao i Olge Odanović i Dragana Petrovića Peleta, o kojima nikad nismo mogli da pročitamo ništa loše u medijima za više od 30 godina njihove zajednice.

- Nama je, nažalost, sad samo ostalo da se dogodi ubistvo u rijalitiju. Ovde imamo nastup majke koja brani svojoj ćerki da iznese trudnoću do kraja. Ta cela porodica Kulić nije ostavila najbolji utisak u javnosti jer tu ništa ne funkcioniše kako treba, ali je ta porodica većini u Srbiji neprestano servirana na TV ekranima. Kao što smo nekada gledali Popadiće, sada gledamo Kuliće - rekao je Kleut.

- Ja sam jako zahvalna što nekoga kao što je Miljana Kulić drže zatvorenog 24 sata. Kad je Daliborka radila ono sa bananom u "Velikom bratu", to je bio vanvremenski skandal. A gledaj ti sad, kad uporediš to i ove banane koje sad gledamo, to je... - oštra je bila Olivija.