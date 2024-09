- Recept je želja, ali ima malo i do volje, genetike i do zdrave ishrane. Mislim da sve ide iz glave. Kad žena želi da izgleda dobro, ona će izgledati dobro.

- Duško i ja smo faktički još u braku dok sudija to ne overi i potpiše. Da je trebalo to da bude tako, ne bismo se ni razvodili. Moram da kažem jednu bizarnu stvar, da je to i bila Duškova ideja: da prvo mora da se razvede od mene da bi ispao što veći muškarac, a da će posle opet da me zaprosi. Od toga nema ništa.