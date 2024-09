- Gledaoci njih znaju u muškom izdanju, ali oni nisu više u muškom izdanju, sada su u ženskom. To je trajalo tri godine, proces tri godine, čekali su termin kod doktora, da ne slažem, tri ili četiri meseca. Kad su dobili poziv, prva je dobila poziv Ivana, ona je bila prva na operaciji, a posle tri meseca Ana je imala operaciju...Taj proces nam je teško prošao, jedva smo ga čekali, a jedva je i prošao. Naročito nama roditeljima, a kako je njima bilo? One su bile toliko uporne, to je bila i zima i leto i kiša i sneg, oni su išli. Nisu se nikad žalile, još kad dođu, dođu nasmejane i zahvaljujući tom psihologu, bile su zadovoljne. Oni su bili rođeni sa ženskim hormonima, da li je tako rekao Bog ja ne znam stvarno. Na operacionom stolu, ja sam bila s njima, nisu bile dozvoljene posete, samo sam ih predala na vrata i u božije ruke. Bilo je briga i suza, dok se one nisu oporavile, ja sam bila kao da je bolje da me je neko ubio, nego ovo. Ja sam mislila da će da bude loše, nikada nisam pomislila kao majka na dobro, ja sam mislila da neće da bude uspešna, pa kako će to da bude, kako će to da izađe...Doktorka me je zvala kada je izašla iz operacione sale, rekla mi je da je operacija uspešna i da ćemo pričati s njom kad se lepo osvesti. Osam sati je trajala operacija. Nisu stavljale te botokse, Ana je stavila za rođendan usne, Stefan joj je uradio, a silikone u grudi su stavile - ispričala je Rada, pa otkrila kako je izgledalo kada je prvi put videla kako njima izgleda intimni deo: