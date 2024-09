- Slušale smo neke "dvojke" u kolima dok smo dolazile. Večeras slavim rođendan uz Teu! Nismo planirale posle neki after parti, al' to se nikad ne zna... (smeh) Mnogo sam srećna zbog Tee, to je jako velika stvar - rekla je Prija, a sve okupljene je nasmejala izjava Milice Todorović, koja je priznala da joj čestitala preko telefona, ali je zaboravila da to uradi uživo.