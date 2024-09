- Cveće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa , to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet, šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo! - rekla nam je Vesna, pa otkrila da je njoj stan u srpskoj prestonici, ipak, omiljen.

- Poznajem ih, deca su im izuzetno vaspitana. Mislim da je za to zaslužna Vesna, ona se baš bavi decom. Đole mi više deluje malo uštogljeno i kao neko ko je zadužen da finansijski obezbedi porodicu. On o sebi ima visoko mišljenje. Ne može mu se sporiti da je u to vreme plesa osvajao nagrade i da je od te braće Đogani najuspešniji, ali baš da je u rangu Čole, za to nek izvini. Ne može mu ni prići - kaže Marija, koja živi u zgradi gde Đole ima stan.