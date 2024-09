- U jednom trenutku imao sam 156 kila , što mi je baš smetalo, a tu je i izuzetno visok šećer koji nisam mogao da obuzdam ni sa čim. Genetski imam Modi, koji se leči na poseban način. Primao sam insulin neko vreme, ali to nije smirivalo parametre. Dijeta je bila neophodna. Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljene hidrate i evo tako funkcionišem već šest meseci. Zapravo oko godinu dana to traje, a za to vreme skinuo sam 45 kilograma. Doručkujem jedno jaje, za ručak naručim deset ćevapa pa ih razvlačim ceo dan. (smeh) Pojedem sad dva, pa za dva sata još dva, pa opet kroz par sati . Na kraju pojedem tu svoju uobičajenu porciju ali razdeljenu na šest, sedam sati - za "Stori" je rekao Marko svojevremeno, na čijem slučaju se pokazalo da nutricionisti greše kada tvrde da je između obroka potrebno praviti pauze od po 4 sata.

- Nemam sad neki određeni cilj kada je kilaža u pitanju. Mislim da sam dosta skinuo i sada je poenta samo da održavam, da se ne gojim, ali dešava se da čak i na ovom režimu skočim kilo, dva, pa se vratim. Najviše mrzim kada kažu treba sve umereno jesti. Šta to znači? Je l' isto umereno za mene i neku devojčicu koja ima 40 kilograma. To je izmišljena reč koja ne znači apsolutno ništa, postoji samo odricanje. Ko je spreman da se odriče svih radosti i zadovoljstava u životu postići će uspeh. Ne postoji nijedan društveni događaj, izlazak na kojem se nešto ne jede i ne pije, osim pozorišta. Čak i kada idemo u bioskop nešto moramo da pojedemo. Kompletan društveni život zasniva se na konzumiranju hrane i piće, a i jedno i drugo nije dobro za zdravlje. Ne znam šta bih rekao, da idem u pozorište po ceo dan to baš i ne mogu, ali eto prihvatio sam sve ovo nekako - zaključio je tada on.