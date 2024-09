- Ja sam neko ko ide vrlo redovno na pregled dojke, ja sam tri puta radila transfer masti, kako vreme prolazi, telo različito prihvata masti i obično se formiraju te neke masne grudvice ili ciste u grudima koje su benignog karaktera, ali kada odeš na kontrolu, samo vrhunski stručnjaci to mogu da prepoznaju. Ja sam napipala neku neravninu na dojci, uplašila sam se i s obzirom da sam radila transfer masti, ja sam otišla da proverim. Jako je važno da se proveravaju dojke, to je normalno da postoji kada radiš transfer masti, samo moraju žene redovno da se pregledaju, jer je to benigna, a ne maligna stvar. Ja nisam radila silikone, htela sam da to bude prirodno - rekla je Jovana i dodala: