- Nije mogla da veruje kada je ugledala zlatni "ekser" s dijamantima koji ide oko ruke, a koji u milimetar odgovara njenom članku. Počela je da plače od sreće, a on ju je zagrlio i poljubio i čestitao joj rođendan. Rekao je da su joj to kupili mali Aleksandar i on jer je ona najbolja mama na svetu. Ove reči su pevačicu još više dirnule, pa je samo kratko prokomentarisala da je najsrećnija žena na svetu - završio je izvor.