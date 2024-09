Podsetimo, Jadranka je pre dve godine naišla na veliku osudu javnosti kada je na jednom nastupu 2020. godine izmenila stihove pesme i otpevala "Jači smo od Srbije". To je izazvalo veliki revolt i kod njenih kolega, koji su tada njen potez prokomentarisali negativno. Ona se posle skandala pravdala da ju je ponela atmosfera i da nije nikome htela da naudi, niti da ga uvredi.

Od skandala samo se jednom oglasila.

- Osetila sam u kom će to pravcu otići, krenulo je da uzima maha i zato ćutim sve ove godine. Imam ja svoju priču, ali ima vremena. Govoriću kada bude vreme, možda je sve tako trebalo da se desi. Prosto, nepravda je, a ja nisam neko ko voli da se pravda. Na kraju to pevanje i nije bilo problem, već nešto drugo. Stvarno nisam mogla time da se bavim i nisam znala ni način. Sve sam ovo sama preživela. Meni je savest čista, kad se ja tako osećam, to mi je najvažnije. Znam da nikome nisam loše uradila, a meni jesu - rekla je ona.