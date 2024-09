Doduše, otkako se pročulo da glumica dolazi na Balkan, producentske kuće koje rade na filmovima i serijama na sve načine pokušavaju da uspostave saradnju s njom. Za sada je to uspelo samo čelnicima serije "Igra sudbine", koja je postala deo ove popularne sapunice.



- Za kolumbijsku divu vlada veliko interesovanje. Uspela je da se probije na naše tržište i sada čak dve produkcije žele saradnju s njom. Da li će uspeti to da ostvare u ovom kratkom vremenskom intervalu i da s njom pričaju o tome, videćemo, ali sigurno je to da neće odustati. Rade se filmovi i serije i za nju ima mesta ukoliko bude pristala na saradnji i s drugim kućama pored one s kojom trenutno sarađuje - priča naš izvor.